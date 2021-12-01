Митинг недовольных действиями властей Украины начался на площади Независимости в Киеве Фото: REUTERS

Митинг недовольных украинской властью начался вечером в среду, 1 декабря, на площади Независимости в Киеве.

Как передает РИА Новости, на площади Независимости собралась примерно тысяча человек, коротые держат флаги националистических партий - Национального корпуса, партии «Свобода», а также флаги партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

На главной площади украинской столицы установили сцену, на которой написано: «Защити Украину - останови переворот». Ведущий митинга объявил, что действия украинских властей «расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны», а участники митинга собрались воспрепятствовать всему этом.

На площади Независимости сейчас находится много автомобилей правоохранительных органов, а также несколько десятков автозаков и пожарных автомобилей. Движение автотранспорта на центральных улицах украинской столицы перекрыто правоохранителями.