Первый самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлился на аэродроме Чкаловский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый военно-транспортный самолет с гражданами, эвакуированными из Афганистана, приземлился на аэродроме Чкаловский. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.

«Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», - говорится в заявлении военного ведомства.

Как отметили в министерстве, на борту лайнера находились граждане России и Афганистана.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 декабря, три российских военно-транспортных самолета Министерства обороны РФ вылетели в Афганистан для эвакуации граждан. Кроме того, как сообщили в военном ведомстве, воздушные судна доставят в регион гуманитарную помощь, которая необходима населению.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о готовности Москвы предоставить услуги российской авиации для вывоза граждан Афганистана из страны.