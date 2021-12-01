Врач-гастроэнтеролог объяснил, чем сода опасна при изжоге Фото: Shutterstock

Изжогу нужно лечить содовым раствором. Этот народный рецепт передается из поколения в поколение и, оказывается, не лечит, а калечит.

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин объяснил, к каким последствиям может привести такой, казалось бы, безобидный способ.

- Изжога — одна из самых частых жалоб, с которой пациенты гастроэнтерологического профиля обращаются на прием. Чувство жжения в желудке возникает в ответ на прием определенных продуктов, - делится врач.

Болезнь может проявляться как ночью, так и днем. Многие, пытаясь нейтрализовать неприятное ощущение, пьют раствор воды и питьевой соды — гидрокарбоната натрия. Это средства спасает на один-два часа, причем эффект снижения кислотности наступает практически мгновенно. Но не стоит забывать о последствиях.

- При взаимодействии соды и желудочной соляной кислотой образуется углекислый газ, который приводит к раздражению слизистой желудка и увеличению его объема, что, в свою очередь, вновь вызывает повышение кислотности, — пояснил эксперт Пятому каналу.

В итоге – порочный круг. А для сердечников такой метод вовсе может оказаться роковым.

Сода с молоком, в таком сочетании тоже применяют данное средство, может вызвать так называемый молочно-щелочной синдром, или синдром Бернетта.

Это слабость, тошнота, нарушение функции почек. Так что не стоит пытаться устранить проблему подручными методами, целесообразно обратиться к врачу для получения лечения.

Ранее доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко назвал привычные для россиян продукты, которые могут быть опасными для здоровья.

Речь идет о частом употреблении переработанных мясных продуктов, кондитерский изделий, мучных и хлебобулочных изделий, сладких безалкогольных напитков, жирных молочных продуктов, сообщает телеканал "360".

Чрезмерное увлечение черным и зеленым чаем также может навредить здоровью. Некоторые компоненты, содержащиеся в популярном напитке, повышают риск желудочно-кишечных расстройств, поражения печени, нервной системы и даже кровотечения, сообщает газета "Известия".