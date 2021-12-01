Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды1 декабря 2021 20:09

Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и Уродство"

В первом за шесть лет альбоме 22 трека
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Oxxxymiron - Мирон Федоров.

Oxxxymiron - Мирон Федоров.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1 декабря 2021 года в сети появился новый альбом Оксимирона (Oxxxymiron). Рэп-исполнитель опубликовал обложку и список песен, вошедших в альбом, на своей странице в Инстаграм.

Новый альбом из 22 композиций Оксимирона называется "Красота и Уродство".

Незадолго до этого рэпер выпустил альбом "miXXXtape III: Смутное время", где были собраны треки за 2014-2021 года. Поклонникам исполнителя пришлось ждать этого события шесть лет.

Однако фанаты 36-летнего рэпера были крайне удивлены, когда в трек-лист "пластинки", вошли в основном старые песни. Некоторые из его текстов песен разлетелись по соцсетям на мемы.

Напомним, Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров) является в России одним из самых популярных исполнителей. Его альбомы "Вечный жид" и "Горгород" считаются в профессиональной музыкальной среде как наиболее важные релизы в истории русского хип-хопа.