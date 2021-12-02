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Экономика2 декабря 2021 3:07

Украинский экономист: Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока - 2"

По его мнению, Москва может делать это из "корыстных побуждений"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Украинский экономист: Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока - 2"

Украинский экономист: Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что Россия и Германия специально "затягивают" процесс открытия трубопровода "Северный поток - 2", используя приостановку сертификации газопровода. Такое мнение он изложил в статье для издания "Главред".

Землянский уверен, что российская сторона может делать это из собственных "корыстных побуждений".

- Сертификация газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. ... Наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение, - заявляет экономист.

Ранее представитель Министерства экономики Германии Сюзанна Унгард заявляла, что приостановка сертификации компании-оператора газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG не связана с политическими мотивами. По ее совам, это "регуляторное действие".