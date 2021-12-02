Канадский дипломат предрек России крах экономики из-за "агрессии" на Украине Фото: Александр КОЦ

Бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что Россию ожидает международная изоляция и крах экономики в случае военной агрессии на Украине. Свое мнение он изложил в статье для издания Globe and Mail.

Эксперт считает, что гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер.

- Масштабное вторжение на Украину спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики, - пишет Александер.

Однако российская сторона неоднократно заявляла, что не готовит "нападения" на Украину, которое ей постоянно приписывают зарубежные эксперты и СМИ. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, никаких необоснованных передвижений войск и внеплановых учений вблизи границы Украины Россия не проводит. Заявления западных СМИ и высокопоставленных лиц Соединенных Штатов о подготовке российского вторжения на Украину не имеет никаких оснований, сказал он.