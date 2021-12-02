Что произошло в ночь на 2 декабря

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В США апелляционный суд отклонил иск от экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов. В апелляции удовлетворили ходатайство ответчика в лице России и отклонили ходатайство бывших акционеров нефтяной компании. Теперь дело закрыто.

Водителей, которые ранее были лишены прав за управление авто в нетрезвом состоянии, с марта 2022 года при прохождении медосвидетельствования для возврата водительского удостоверения будут проверять на алкоголизм и наркотическую зависимость. Такие правила, согласно приказу Минздрава РФ, вступят в силу с 1 марта следующего года.

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон", если он действительно окажется заразнее, сможет вытеснить вариант вируса "дельта", полагает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Также он не исключил, что у "омикрона" будет длительны инкубационный период.

Украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что Россия и Германия специально "затягивают" процесс открытия трубопровода "Северный поток - 2", используя приостановку сертификации газопровода. Он уверен, что российская сторона может делать это из собственных "корыстных побуждений".

Портрет российской императрицы Екатерины II и написанное ей письмо о пользе вакцинации от черной оспы проданы на аукционе за 951 тысячу фунтов стерлингов (около 1,26 миллиона долларов). В письме императрица рассуждала о том, как организовать места для вакцинации граждан и где взять средства на это.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск пока не подошли к созданию единой валюты. По его мнению, это более высокий уровень интеграции. Также он отметил, что не следует поднимать вопрос о единой валюте двух стран.

В Киеве противники президента Украины Владимира Зеленского завершили протестные акции. Они демонстративно забросали его офис главы государства монетами. Деньги предназначались главе офиса президента Андрею Ермаку и самому Зеленскому "на билет в Ростов".