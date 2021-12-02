Украина попросила у Евросоюза дополнительную финансовую помощь

На Украине надеются на новые займы от Евросоюза Фото: REUTERS

Незалежная вновь обратилась к Евросоюзу за дополнительной финансовой помощью. Об этом рассказал агентству Bloomberg уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.

"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", - сказал Буца, уточнив, что администрация Владимира Зеленского уже ведет переговоры об условиях предоставления нового пакета займов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2020 году Евросоюз и Украина подписали меморандум об оказании макрофинансовой помощи, который предполагает выделение Киеву 1,2 млрд евро на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Средства выделили двумя траншами.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что это "крупнейший транш Еврокомиссии" в рамках программы макрофинансовой помощи направлен на преодоление негативных последствий пандемии и предусмотрен для десяти стран.

Шмыгаль назвал эти средства "важным шагом", который будет поддерживать макрофинансовую стабильность Украины и будет направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан.