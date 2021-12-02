Украина попросила у Евросоюза дополнительную финансовую помощь

На Украине надеются на новые займы от Евросоюза
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Незалежная вновь обратилась к Евросоюзу за дополнительной финансовой помощью. Об этом рассказал агентству Bloomberg уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца.
"Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", - сказал Буца, уточнив, что администрация Владимира Зеленского уже ведет переговоры об условиях предоставления нового пакета займов.
Как ранее писал сайт kp.ru, в 2020 году Евросоюз и Украина подписали меморандум об оказании макрофинансовой помощи, который предполагает выделение Киеву 1,2 млрд евро на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Средства выделили двумя траншами.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что это "крупнейший транш Еврокомиссии" в рамках программы макрофинансовой помощи направлен на преодоление негативных последствий пандемии и предусмотрен для десяти стран.
Шмыгаль назвал эти средства "важным шагом", который будет поддерживать макрофинансовую стабильность Украины и будет направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан.