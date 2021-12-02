В России готовят проект об использовании отходов в строительстве и благоустройстве

Вице-премьер России Виктория Абрамченко Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила правительству России проработать проект об использовании вторсырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, ЖКХ и благоустройстве. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, таким образом планируется решить острую проблему утилизации мусора, которого накапливается более 8 млрд тонн в год.

Инициативу проработают в рамках стратегии до 2030 года "Экономика замкнутого цикла". Планируется, что это позволит дать вторую жизнь полезным вторичным материалам и уменьшить общий объем мусора, подлежащего утилизации.

Эксперты отмечают, что для введения законопроекта придется провести объемную подготовительную работу, в том числе на законодательном уровне. В частности, необходимо решить проблему проверки качества используемых материалов, а также составить перечень сфер и объектов, на которых допустимо использование вторсырья.

Как ранее писал сайт kp.ru, Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло.