Навальный выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блогер Алексей Навальный выплатил штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Навальный полностью выплатил наложенный на него штраф», – рассказали журналистам в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

Напомним, в отношении Навального возбудили дело из-за его комментария к ролику RT, где несколько известных личностей и ветеран войны Игнат Артеменко выступили с поддержкой принятия поправок к Конституции России. В комментарии к ролику блогер написал: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

Как писал сайт kp.ru, ранее Бабушкинский суд Москвы признал законным и оставил без изменений приговор Навальному по делу о клевете на ветерана.

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