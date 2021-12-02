Пентагон призвал Россию «снизить температуру» на границе с Украиной

Глава Пентагона Ллойд Остин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия должна снять напряжение у границ Украины и разрядить ситуацию в регионе, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на совместной пресс-конференции главой Минобороны Южной Кореи Со Уком.

«Мы надеемся, что [Путин будет более открытым, и российские власти будут работать над решением вопросов и проблем и снизят температуру в регионе», – сказал глава Пентагона.

По словам Остина, Москва разместила на границе с Украиной «значительные силы», что вызывает у Вашингтона беспокойство. Кроме того, отметил он, информационное пространство наполнено «тревожной риторикой».

Во ходе своего выступления Остин случайно назвал Россию Советским Союзом, заявив, что «лучше всего было бы, чтобы мы не увидели вторжения Советского Союза на Украину».

Как писал сайт kp.ru, Кремль назвал заявления западных СМИ и президента Владимира Зеленского о якобы готовящейся агрессии России на Украину неприемлемыми.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.