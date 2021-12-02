Роскомнадзор заблокирует еще шесть VPN-сервисов Фото: Shutterstock

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций намерена заблокировать еще шесть сервисов VPN, позволяющих обходить блокировку запрещенных сайтов.

«Информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования об использовании сервисов VPN Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», – сообщается на сайте Роскомнадзора.

Как писал сайт kp.ru, в сетябре 2021 Роскомнадзор заблокировал VPN-сервисы Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Летом этого года ведомствао заблокировало сервисы VyprVPN и Opera VPN.