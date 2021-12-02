Заболеваемость коронавирусом в ЮАР после появления "омикрона" выросла в 12 раз

Почти три четверти секвенированных в ЮАР в ноябре геномов принадлежали именно к новому штамму Фото: REUTERS

За две недели заболеваемость коронавирусом в Южно-Африканской Республике выросла почти в 12 раз, заявила африканский врач Мишель Грум из Национального института инфекционных болезней ЮАР. Ее слова приводит The Guardian.

Грум уточнила, что после появления штамма "омикрон" темпы роста заболеваемости вызывают обеспокоенность. Так за две недели среднее число случаев заражения за сутки выросло с 300 до 3500. При этом почти три четверти секвенированных в ноябре геномов принадлежали именно к новому штамму.

Как ранее писал сайт kp.ru, находящимся в ЮАР россиянам рекомендовано сохранять спокойствие, но по возможности покинуть страну. Такие рекомендации дает посольство России в этой стране. Посольство сообщает, что для оперативного информирования находящихся в ЮАР граждан РФ созданы два Telegram-канала. За ситуацией с омикрон-вариантом ковида в стране следят представители Посольства РФ в Претории и Генеральное консульство РФ в Кейптауне.