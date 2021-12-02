Беременность после 22-й недели и грудное вскармливание не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Беременность с 22-й недели и грудное вскармливание не являются поводом для медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по акушерству профессор Роман Шмаков.

«Вакцинация от COVID-19 в период беременности и во время грудного вскармливания необходима…Если вакцинация не была проведена на этапе планирования беременности, то она показана во время беременности. Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22-х недель», – сообщил специалист.

Как отметил Шмаков, прививка от коронавируса снижает риски инфицирования матери и будущего ребенка и позволяет избежать тяжелых осложнений при заболевании COVID-19. Кроме того, по его словам, вакцинация не повышает риск акушерских или перинатальных осложнений. У невакцинированных при заражении коронавирусом, напротив, отмечается рост случаев осложненного течения беременности, задержка развития плода, самопроизвольные выкидыши и преждевременные роды, рассказал врач.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в последнюю волну коронавирусной инфекции ее течение у беременных проходит наиболее тяжело.