Материнская смертность от коронавируса в России выросла в три раза в 2021 году

Все умершие от коронавируса беременные россиянки не прошли вакцинацию Фото: REUTERS

В 2021 году материнская смертность от коронавируса в России выросла в три раза по сравнению с показателями 2020 года, рассказал журналистам заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, профессор Роман Шмаков.

"Мы видим, что в этом году материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза в этом году по сравнению с предыдущим, при этом все эти женщины были не привиты", - констатировал Шмаков.

Он напомнил, что проведенные исследования говорят об отсутствии дополнительных рисков для беременных при проведении вакцинации. В то время как заболевание коронавирусом резко осложняется течение беременности, угроза выкидышей и задержки развития плода.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе той же пресс-конференции Роман Шмаков заявил, что беременность с 22-й недели и грудное вскармливание не являются поводом для медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.