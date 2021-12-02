ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединились в одну компанию Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), АО «Компания Сухой» и АО «РСК «МиГ» объединены в одну компанию. Слияние было одобрено советом директоров ОАК.

«Предстоящее объединение – важнейшее событие для авиационной отрасли. В единой структуре должны быть собраны лучшие практики корпоративного управления, передовые инженерные компетенции, развитая и эффективная производственная база», – приводятся слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря на сайте корпорации.

После объединения ОАК станет операционной компанией и будет непосредственно управлять производственными площадками и конструкторскими бюро, а также займется реализацией авиационных программ и разработкой перспективной техники. Таком образом, отмечают в корпорации, начался переход от трехуровневой к двухуровневой корпоративной структуре ОАК.

Как уточняется в сообщении, компания «Сухой» по результатам 2020 года получила выручку в 140 миллиардов рублей и чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей. Что касается РСК «МиГ», то производитель в прошлом году заработал 70 миллиардов рублей.