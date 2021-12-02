В России 1 декабря 2021 выявлено 33 389 случаев заболевания коронавирусом Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России выявлено 33 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, при этом у 2 442 (7,3%) пациентов болезнь протекает без клинических проявлений.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве, где заболели 3 805 человек. На втором месте Санкт-Петербург – там 2 623 новых случая, на третьем Московская область, в которой коронавирус был выявлен за сутки у 1 475 жителей. Общее число заразившихся COVID-19 в России достигло 9 703 107 человек.

Корме того, за минувшие сутки было зафиксирован 1 221 летальный исход. За весь период пандемии в стране от коронавируса скончались 277 640 человек. В связи с выздоровлением за сутки были выписаны 35 185 пациентов, общее число выздоровевших от COVID-19 в России возросло до 8 400 117 человек.

Как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор сообщил, что пока случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон» в России не выявлено.