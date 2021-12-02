Москвичей зовут на «Ёлочный круговорот»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва уже готовится к Новому году. На улицах зажигают гирлянды, ставят световые фигуры и украшенные елки. А если наряжаешь живое хвойное дерево дома, то можно потом бесплатно сдать его на переработку. Уже несколько лет подряд Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы проводит экологическую акцию «Ёлочный круговорот». Отгуляв зимние праздники, желающие могут отнести ненужную елку в специальный пункт приёма.

«Акция действует в столице с 2016 года и постоянно набирает обороты, - отметили в ведомстве. - В первый год работал всего один пункт приёма. Теперь ежегодно добавляются все новые адреса и продлевается время проведения акции».

По традиции городские власти каждый год интересуются у москвичей, что им больше нравится для новогоднего декора - искусственное или живое дерево. Опрос проводится в «Активном гражданине». Там же участникам сообщают адреса наиболее удобных точек по сбору елок. Достаточно лишь «кликнуть» в вариантах ответа на свой округ и сразу появятся возможные пункты. Причем можно отметить лучший по вашему мнению пункт приёма в своём округе. Или наоборот - самому придумать дополнительные места для будущих площадок.

НА ЗАМЕТКУ

Пункты приёма можно найти во всех округах столицы. Сюда можно приносить ёлки, сосны и пихты. В последние годы их принимали аж до 31 марта.

Важно! С дерева обязательно нужно снять все украшения, в том числе мишуру и «дождик».

Все собранные хвойные растения превращают в щепу. Этот эко-материал пригодится в Москве для благоустройства, создания «зеленых» троп, а также для подсыпки в вольерных комплексах.

ФАКТ

Наверняка, многим интересно узнать, сколько щепы получается из отслуживших свое праздничных елок. Столичные экологи подсчитали. К примеру, в сезон 2019-2020 москвичи собрали в общей сложности 52 тысячи елей, из которых после переработки вышло 200 кубометров щепы.

ЦИФРЫ

Зимой 2020-2021 по всей столице открылись 549 площадок «Елочного круговорота». Еще один пункт разместили в ближайшем Подмосковье. Кстати, 112 адресов попали в этот список после голосования в «Активном гражданине».

Более 44,5 тысячи деревьев сдали жители на «сборочные» пункты в прошлом году. При этом более 22% елок оказались в тех местах, которые назвали участники голосования.

Из округов лидерами по собранным в сезон 2020-2021 новогодним деревьям стали:

- Южный - 7020 шт.;

- Северный - 6027 шт.;

- Юго-Западный - 5996 шт.