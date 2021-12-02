Опрос: 92% россиян готовы пересесть на электрокар Фото: Василий Вахрин

Аналитики сервиса "Авто.ру" рассказали, что 92% россяин готовы рано или поздно пересесть на электрокар.

"Пока сложно представить резкий переход на электромобили, однако популярность этого вида транспорта стабильно растет. Несмотря на то, что официально продающихся моделей на отечественном рынке не так много, к началу этого года «электрический» автопарк вырос в 2,5 раза", - рассказали в кампании изданию "Газета.ru"

При этом каждый десятый россиянин заявил, что никогда не откажется от "традиционного" автомобиля.

Эксперты рассказывали о росте числа заправок для электромобилей в России. Так, к 1 января 2020 года в стране была открыта 161 станция питания, передает RT.

Ранее стало известно, что с 2024 года китайское предприятие планирует наладить массовое производство нового электрокара, который будет способен летать по воздуху. Стоимость модели составит 11 миллионом рублей, рассказывает телеканал "360".