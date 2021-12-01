Отличников и хорошистов в Географическом диктанте стало больше

24 ноября завершился Географический диктант-2021. Его окончательные итоги Русское географическое общество подведет позднее, но уже сейчас можно сказать, что отличников международной просветительской акции стало больше. Правильно на все вопросы в дистанционном формате ответили по меньшей мере 11 600 участников. Средний балл - 26 из 40, что немного выше, чем в прошлые годы.

Диктант писали во всех регионах России и в нескольких зарубежных странах, в Антарктиде и в космосе. Общее число участников достигло почти полумиллиона.