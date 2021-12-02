Лукашенко сообщил о новых военных учениях России и Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия и Белоруссии планируют в ближайшем будущем провести новые военные учения на границе Белоруссии с Украиной. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы договорились с Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на белорусско-украинской границе», – заявил он в интервью РИА Новости.

Как сообщил Лукашенко, маневры пройдут в два этапа, первый их них будет точно проведен этой зимой.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лукашенко завил, что Минск поддержит Москву, если Россию столкнется с агрессией со стороны Украины. По словам белорусского лидера, он никогда не примет сторону «националистического угара, который сегодня происходит на Украине».

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал действовать «по полной программе», если Белоруссия признает Крым российским.