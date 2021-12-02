В преддверии Нового года в России резко подорожают фейерверки

В преддверии Нового года в России резко подорожали фейерверки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин заявил, что в 2021 году стоимость фейерверков и петард в стране возрастет до 70%.

"С ценами — беда, они в этом году повысятся на 60-70%", - рассказал он в беседе с изданием "Газета.ru".

Специалист объяснил рост цен общемировой проблемой повышения цен на материалы - металл, бумагу, дерево упаковку. При этом отмечается, что главным поставщиком пиротехники остается Китай.

Менеджер отдела закупок сети популярного гипермакета Светлана Данилова рассказывала "Известиям", что самые уникальные новогодние товары выставляются с большой скидкой еще в ноябре. Специалист считает, что лучше закупиться заранее, а не в последние дни продаж.

Ранее в Государственной думе предложили внести запрет на запуск фейерверков вблизи жилых домов. По словам автора инициативы, подобные рекомендации уже действуют в ряде городов, передает телеканал "360"