Представителей СМИ-иноагентов пригласят на пресс-конференцию Путина Фото: пресс-служба Кремля

Представители СМИ-иноагентов будут приглашены на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря 2021.

Об этом изданию «Подъем» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства не уточнил, какие именно издания пригласят на пресс-конференцию.

Как писал сайт kp.ru, в этом году пресс-конференция российского лидера состоится 23 декабря. Она пройдет в очном формате. Президент придет к журналистам, они будут задавать ему вопросы в обычном режиме, рассказал Песков. Пресс-конференция состоится в московском Манеже, на ней смогут присутствовать 500 представителей СМИ.

Напомним, пресс-конференция является ежегодным мероприятием, которое глава государства проводит с 2001 года. Перерыв был сделан лишь в период, когда Путин занимал должность премьер-министра, то есть с 2008 по 2012 годы.