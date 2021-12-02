Песков заявил о высокой вероятности военных действий на юго-востоке Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вероятность военных действий на юго-востоке Украины оценивается как высокая, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 2 декабря 2021 года.

По его словам, складывающаяся обстановка вызывает обеспокоенность в Кремле.

"Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, - отметил Песков. - Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас".

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков заявил о возможности провокаций на границе российско-украинской границе.

Он подчеркнул, что НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у российских границ. По его словам, НАТО следует остановить продвижение своей и политической и военной инфраструктуры в направлении России.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не намерена закрывать глаза на провокации НАТО и Евросоюза, в частности попытках подыгрывать сторонникам милитаризации Украины.