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Политика2 декабря 2021 10:06

Песков ответил на вопрос о размещении комплекса "Бастион" на Курилах

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что Россия может размещать объекты там, где считает необходимым
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о размещении комплекса "Бастион" на Курильских островах.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что на своей территории Россия может размещать такие объекты там, где считает необходимым.

"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразным, это наше суверенное право, это право любого государства, - подчеркнул Песков. - Вряд ли оно может кем-то оспариваться".

Как ранее писал сайт kp.ru, расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа, рассказали журналистам в Восточном военном округе (ВВО) России. "Бастион" оснащен ракетами "Оникс" - основным противокорабельным ракетным оружием в Вооруженных силах России.