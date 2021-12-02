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Политика2 декабря 2021 10:07

Россия рассматривает заявление Зеленского о возвращении Крыма как угрозу

Киев намерен использовать любые возможности, чтобы посягнуть на российский регион, отметил Песков
Абдулла ШАКИРОВ
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Россия рассматривает заявление Зеленского о возвращении Крыма как угрозу

Россия рассматривает заявление Зеленского о возвращении Крыма как угрозу

Фото: Архив "КП"

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть Крым рассматривается Россией как прямая угроза, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион», – сказал пресс-секретарь президента России на пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, ранее Песков заявил, что Зеленский, заявляя о намерениях вернуть Крым, предъявляет к России территориальные претензии, которые могут иметь негативные последствия.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.