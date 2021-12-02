Губернатор Василий Орлов: «Промышленный туризм – это приоритет в развитии Амурской области»

Одно из самых интересных мест Амурской области – строящийся космодром Восточный, где туристы могут познакомиться с Музеем космонавтики и увидеть, как запускаются ракеты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Амурская область собирается развивать промышленный туризм: регион стал участником акселерационной программы Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Программа реализуется в 30 регионах России при содействии Министерства промышленности и торговли РФ. Ее главной целью является создание и развитие модели промышленного туризма в разных уголках нашей страны. В отличие от обычного туризма привлекательными местами для посещения при такой модели становятся индустриальные объекты, в том числе туры и экскурсии на действующие промышленные предприятия. Впечатляющие виды гидроэлектростанций, индустриальные пейзажи заводов, живописные мосты и тоннели железных дорог привлекают все больше туристов, желающих увидеть самые необычные места России.

В рамках программы в Амурскую область приехала команда экспертов для аудита созданных маршрутов и оказания помощи в разработке новых экскурсий. Глава региона Василий Орлов 2 декабря встретился с директором инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольгой Захаровой и руководителем программы Центра инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольгой Шандуренко.

- Хочу поблагодарить вас и в вашем лице всю команду Агентства стратегических инициатив за то, что заявка Амурской области вошла в тридцатку участников всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма. Туризм для нас одно из шести приоритетных направлений в стратегии социально-экономического развития, - подчеркнул Василий Орлов. - В силу расположения региона у нас туризм связан с внешнеэкономической деятельностью. В условиях длительного влияния пандемии на туристическую отрасль в 2021 году мы особое внимание обратили на развитие внутреннего туризма. Хочу отметить прирост российских туристов – за девять месяцев 2021 года регион посетили почти 60 тысяч человек, в прошлом году почти в два раза меньше.

Губернатор отметил, что Амурская область привлекает гостей не только природными красотами, но и своими промышленными объектами. Одно из самых интересных мест региона – строящийся космодром Восточный, где туристы могут познакомиться с Музеем космонавтики и увидеть, как запускаются ракеты.

- В Амурской области реализуется три федеральных проекта – космодром Восточный, газовый кластер и расширение БАМа и Транссиба. Кроме того, у нас развита гидроэнергетика. Промышленный туризм – это приоритет в развитии региона, он выгоден и области с точки зрения её позиционирования, и конкретным промышленным компаниям. Мы сейчас на этапе становления этого направления, очень много предложений, идей, которые будем реализовывать, - рассказал губернатор Приамурья.

Эксперты АСИ посетили космодром Восточный, Бурейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС, маслоэкстрационные заводы «Амурский» и «СОЯ АНК», предприятие «Тайга Органика».

- У вас есть, что показывать. То, что мы увидели – впечатляет, хотелось, чтобы программа по развитию промышленного туризма реализовалась, - подчеркнула Ольга Захарова.