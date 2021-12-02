Правительство направит регионам дополнительно 6 миллиардов рублей на детские соцвыплаты Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Правительство России направит регионам дополнительно около 6 миллиардов рублей на социальные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня направим регионам еще более 6 миллиардов рублей дополнительно к почти 305 миллиардам, которые уже выделены в текущем году», – сказал глава правительства.

Как отметил Мишустин, семьям с детьми от трех до семи предоставляются ежемесячные выплаты. Он напомнил, что их размер зависит от финансовой ситуации в семье и может быть равен 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в бюджете в первую очередь должныв быть отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Например, на социальную политику — прежде всего, поддержку семей с детьми и старшего поколения — предусмотрено на три года 41,5 триллиона рублей.