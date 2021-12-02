Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили под Парижем

Заболевший житель Франции накануне вернулся в страну из Нигерии Фото: REUTERS

Первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксировали в Парижском регионе, сообщает "Интерфакс".

По информации агентства, опасной инфекцией заразился житель департамента Сена и Марна, который недавно возвратился из Нигерии.

Никаких симптомов проявления заболевания у француза не было. Коронавирус выявили по результатам теста в связи с возвращением из африканской страны.

Дополнительное тестирование подтвердило, что это штамм "омикрон". Также анализы взяли у супруги заболевшего.

Как ранее писал сайт kp.ru, первые случаи заражения коронавирусом штамма "омикрон", который называют "потенциально самым опасным" в мире, зафиксированы в Австралии.

Также первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции зафиксирован в Италии. Об этом сообщил Высший институт здравоохранения страны. "Омикрон" выявили у жителя области Кампания, прибывшего из Мозамбика.