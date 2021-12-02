Роспотребнадзор опроверг информацию о самоликвидации штамма «дельта» в Японии

Роспотребнадзор опроверг информацию о самоликвидации дельта-штамма коронавируса в Японии и объяснил снижение заболеваемости высоким уровнем вакцинации и ношением масок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Роспотребнадзоре считают не соответствующей действительности информацию о «самоликвидации» дельта-штамма коронавируса в Японии.

Напомним, об исчезновении варианта «дельта» сообщил в интервью газете Japan Times японский генетик Итуро Иноуэ. По мнению Иноуэ, циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что лишило его возможности «исправляться» и таким привело к «самоликвидации».

«Боюсь, реальность выглядит совсем иначе. Пока мы отмечаем то, что линия "дельта" во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными», - прокомментировал эту версию руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Специалист подчеркнул, что японские власти «и не думают праздновать окончание эпидемии» и ожидают новых волн заболеваемости, а японское население продолжает носить маски.

Наиболее вероятным объяснением снижения заболеваемости коронавирусом в Японии почти до нуля Хафизов считает высокий процент вакцинации истрогое соблюдение противоэпидемических мер населением.

Ранее профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, каким образом дельта-штамм коронавируса мог самоликвидироваться в Японии.