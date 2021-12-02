Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что делать при положительном ПЦР-тесте

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перенести известие о заболевании коронавируса без паники легче, если человек заблаговременно прошел вакцинацию, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

"Чтобы не было паники, нужно быть привитым, - подчеркнула Попова. - Это - главное, чтобы не ощущать это чувство, что же будет".

По ее словам, если инфицированный человек есть в семье, организация жизни в семье должна быть примерно такой же, как и при любой опасной вирусной инфекции.

В частности, заболевшему лучше выделить территорию, комнату, должно быть отдельное полотенце, посуду. Кроме того, все у членов семьи должно быть отдельное и они должны находиться дома в маске.

Напомним, прямая трансляцию интервью велась на сайте kp.ru. Его можно посмотреть по следующей ссылке.