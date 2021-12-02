Глава Роспотребнадзора заявила, что в России не выявлен омикрон-штамм коронавируса

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России к настоящему моменту не выявлено ни одного случая заболевания омикрон-штаммом коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на радио "Комсомольская правда". Ее слова приводит сайт Kp.ru.

По ее словам, это свидетельствует, что защитные меры, принятые российским властями, срабатывают.

Напомним, прямая трансляцию интервью ведется на сайте kp.ru. Его можно посмотреть по следующей ссылке прямо сейчас.

Как ранее писал сайт kp.ru, доктор и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленными рассуждения о том, находятся ли сейчас на территории РФ инфицированные омикрон-вариантом коронавируса и заявил, что России не удастся избежать его проникновения на свою территорию.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предупредила россиян, что из-за нового штамма коронавируса возможно введение новых ограничений.