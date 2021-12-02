Глава Роспотребназдора назвала Африку полигоном для мутаций коронавируса

Анна Попова объяснила, почему Африка может стать полигоном для мутации коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Африка может стать полигоном для мутации коронавируса.

Специалист объяснила это невысоким уровнем имммунизации как в Южно-Африканской республике, где впервые был обнаружен омикрон-вариант коронавируса, так и на африканском континенте в целом.

-В ЮАР уровень иммунизации от коронавируса невысокий, в Африке в целом - около 6%, поэтому там полигон для возможных мутаций, - сказала Попова 2 декабря на радио "Комсомольская правда". Ее слова приводит сайт kp.ru.

Также Попова заявила, что в России по состоянию на 2 декабря 2021 года не выявлено ни одного случая инфицирования штаммом "омикрон". Это свидетельствует о том, что предпринимаемый российскими властями комплекс защитных антипандемийных мер срабатывает.

Попова рассказала об отличиях иммунитета, приобретенного после заболевания ковидом от того, что приобретается после вакцинации. Глава Роспотребнадзора отметила, что приобретенный после вакцинации иммунитет предпочтительнее, так как человек не сталкивается с опытом болезни, который может оказаться тяжелым.