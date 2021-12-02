СБУ назвала «фейком» сообщения о готовивших теракт в России украинских агентах Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) о задержании в России трех украинских агентов.

«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», - приводит УНИАН заявление спикера СБУ Артем Дехтяренко.

Спикера назвал одной из главных задач СБУ противодействие разведывательно-подрывной деятельности именно на украинской территории. По его словам, в ноябре текущего года Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников ФСБ, которые совершили пять тысяч кибератак на госорганы незалежной.

«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», - заявил он.

Напомним, в четверг, 2 декабря, стало известно, что ФСБ задержала агентов спецслужб Украины, планировавших теракт в России. Спецоперацию по задержанию провели в трех российских регионах. По предварительным данным, двое из них собирали данные о стратегических объектах, а третий планировал проведение теракта.