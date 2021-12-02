Доступность высшего образования в Российской Федерации: о работе ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В рамках Государственной программы «Доступная среда» системной мерой поддержки для развития условий инклюзивного высшего образования стало создание сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования.
Статистика:
– сеть 21 РУМЦ поступательно объединила более 570 вузов-партнеров;
– ежегодно более 2 600 абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ получают индивидуальные консультации,
– каждый год проводится более 130 мероприятий по методической поддержке преподавателей и сотрудников вузов по вопросам доступности высшего образования.
РУМЦ регулярно взаимодействуют с органами власти, НКО, работодателями по вопросам поддержки и содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью.
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