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Общество2 декабря 2021 12:20

Доступность высшего образования в Российской Федерации: о работе ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Подготовлено Государственным университетом управления на основе обобщения материалов сети РУМЦ
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В рамках Государственной программы «Доступная среда» системной мерой поддержки для развития условий инклюзивного высшего образования стало создание сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования.

Статистика:

– сеть 21 РУМЦ поступательно объединила более 570 вузов-партнеров;

– ежегодно более 2 600 абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ получают индивидуальные консультации,

– каждый год проводится более 130 мероприятий по методической поддержке преподавателей и сотрудников вузов по вопросам доступности высшего образования.

РУМЦ регулярно взаимодействуют с органами власти, НКО, работодателями по вопросам поддержки и содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью.

Подробнее: guu.ru/news