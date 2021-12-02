Владимир Путин направил приветствие участникам конкурса «Цифровой прорыв»

Владимир Путин поприветствовал финалистов «Цифрового прорыва» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв - 2021», который проходит в городе Иннополис в Татарстане 2-4 декабря. В проекте принимает участие 251 команда из разных регионов России.

«Отрадно, что ваш конкурс состоялся, занял достойное место в календаре наиболее значимых событий в сфере информационных технологий, укрепил свой авторитет и традиции. Сегодня он объединяет десятки тысяч одаренных, инициативных людей по всей стране — как опытных IT-специалистов, так и молодых профессионалов», - говорится в обращении президента.

Владимир Путин также добавил, что конкурс привлекает внимание экспертного сообщества и органов власти и работодателей, а молодые специалисты получают отличные возможности получить новые знания и проявить себя.

«Все они (начинающие специалисты – прим. ред.) получают отличный шанс продемонстрировать свои таланты и творческий потенциал, предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, технических, производственных задач», - добавил президент.

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Призовой фонд финала составляет 24 млн рублей, а гранды от партнеров еще более двух миллионов.