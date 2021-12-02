В России начали выявлять родителей, не выделяющих детям доли в купленных за маткапитал квартирах

Родителям, которые не выделяют детям доли в купленном за материнский капитал жилье, грозят судебные иски. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Новая категория дел появилась в службе судебных приставов, сообщает Российская газета. Это судебные решения, которые обязывают родителей выделять в квартире долю для детей. Такой иск могут предъявить отцу и матери, если жилье куплено полностью или частично за средства материнского капитала.

Родителей-должников активно выявляет прокуратура и органы опеки. Несколько подобных дел уже было рассмотрено в Брянской области. В одном из случаев с родителей, затягивающих с выполнением решения суда по выделению детям доли в квартире, взыскали 5 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора. В итоге родители выполнили решение суда.

«Процедура расчета долей не так проста, как может показаться, - здесь нужно учесть множество нюансов и требований закона, - пишет издание со ссылкой на Федеральную нотариальную палату. - Ситуация еще больше усложняется, если с момента получения маткапитала до заключения соглашения о выделении долей прошли годы. Так нередко происходит, когда бюджетные средства направляют в счет погашения ипотеки. За это время родители могут успеть развестись, кто-то из детей – вырасти».

Ранее общественники предложили внести изменения в Федеральный закон «Об ипотеке» и запретить изымать купленное на средства материнского капитала жилье за долги.

А вот здесь на kp.ru юрист объясняет, как потратить материнский капитал на покупку жилья в 2021 году.