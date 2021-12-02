Эксперты и власти обсудили поддержку волонтерства губернаторами «новой волны»

На форуме «Мы вместе» обсудили поддержку волонтерства губернаторами Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 2 декабря, на площадке форума #МЫВМЕСТЕ состоялась дискуссия, посвященная поддержке добровольчества и волонтерства губернаторами «новой волны». В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына и заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Ольга Голышенкова.

Дарья Кислицына заявила, что условиях пандемии коронавируса волонтерское движение в России начало расширяться, чему, в частности, способствовали управленческие решения в российских регионах.

«Помогая волонтерским объединениям, органы власти автоматически создавали условия для их дальнейшего развития, внедряли механизмы, гарантирующие, что эти институты будут действовать и после победы над COVID-19», - заявила спикер.

Кислицына напомнила о поддержке волонтерского движения, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Она рассказала, что, например, во Владимирской области для волонтеров был организован бесплатный проезд на общественном транспорте, а в Нижегородской области появились программы обучения для добровольцев, на Камчатке волонтерам подарили социальные карты, также меры поддержки были предприняты и в других уголках страны.

Андрей Чибис поделился опытом партнерства власти и молодежи в Мурманской области, где активно реализуется грантовая поддержка для молодежи по самым разным направлениям – от культурной сферы до сферы здравоохранения.

«В кризисный момент пандемии, форс-мажоров и чрезвычайных ситуаций мы увидели самое важное: добровольчество и волонтерство у нас в регионе – не на бумаге в отчетах, а в реальной жизни», - поделился губернатор.

В завершении дискуссии о важности сотрудничества власти и гражданского общества добавила Ольга Голышенкова.

Добавим, что в последние годы волонтерство в России развивается. Так, в период с 2013 по 2020 гг, по данным Росстата, число добровольцев в стране выросло в восемь раз, а в состав крупнейшего в стране движения #МыВместе вошли более 250 тысяч волонтеров.