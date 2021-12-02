Второклассник из многодетной семьи получил подарок от Путина

Мальчик из многодетной семьи получил планшет в подарок от президента Владимира Путина. Фото: сайт Рязанской области.

Восьмилетний школьник из Рязани Петр Обувалин получил подарок от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В середине октября второклассник написал письмо президенту. В письме он рассказал, что растет в дружной многодетной семье, у него 6 братьев и сестер. Мальчик написал Путину, что ему очень нравится учиться в школе, общаться с одноклассниками, участвовать в различных школьных проектах и попросил помочь с покупкой необходимого для учебы планшета.

Подарок от президента мальчику вручил губернатор Николай Любимов 2 декабря, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Владимир Путин подарил игрушки сирийской школьнице. Также российский президент подарил свой портрет с автографом жителю Елабуги, который попросил его расписаться на своем семейном фото. Щенков в подарок от президента РФ Путина получили школьница из Брянска, мальчик из Красноярска, подросток из Уфы и девочка из Тулы.