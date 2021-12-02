Названо точное количество слитых в даркнет карт россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики компании Group-IB рассказали, что в России начнет снижаться количество продаж банковских карт в даркнете. Так, в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года количество слитых в даркнет карт банков составило 13 799 штук.

Специалисты рассказали, что мошенничество с платежными картами становится менее привлекательным для киберпреступников. Их количество за последний финансовый год снизился на 26 процентов - с 1,9 миллиарда долларов до 1,4 миллиарда долларов, передает Lenta.ru

Накануне специалисты по информационной безопасности из IBM Trusteer обнаружили новую разновидность банковского трояна BrazKing для Android-смартфонов. Сообщается, что используя Accessibility Service, троянец может показывать фишинговые окна, защищаться от удаления, перехватывать SMS, в том числе с кодами от банка, сообщают "Известия"

Ранее стало известно, число хакерских атак на образовательные учреждения во всём мире выросло на 30%. На один вуз в среднем приходилось по 1739 атак еженедельно, передает RT.