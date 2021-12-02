Макрон назвал Бориса Джонсона клоуном, правящим великой страной

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, который управляет великой страной, а само видение дел с ним французский лидер сравнил с цирком.

Соответствующие заявление глава Франции сделал на фоне миграционного кризиса в проливе Ла-Манш, обвинив главу британского правительства в несерьезности, а также указал на то, что тот подвел страну.

«Мы ведем взрослые беседы, но до и после он (Джонсон) кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», - приводит телеканал Sky News заявление Макрона со ссылкой на французский сатирический еженедельник Canard Enchaine.

Официальный представитель британского премьер-министра в ответ посоветовал правительствам Великобритании и Франции сосредоточиться на решении кризиса для того, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.

Отношения двух лидеров ухудшились после того, как Джонсон публично обнародовал письмо Макрону с предложениями по борьбе с нелегальными мигрантами. Французский президент раскритиковал такой подход британского премьера.

Напомним, 25 ноября, более 30 мигрантов утонули в Ла-Манше, пытаясь добраться до Великобритании, отмечается, что в последние недели мигранты «осаждают» Туманный Альбион со стороны Франции.