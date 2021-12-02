Украина продлила спецпошлины на товары из России Фото: REUTERS

Правительство Украины решило продлить действие специальных пошлин на товары из России. Соответствующее решение было принято в четверг, 2 декабря, на заседании кабинета минисрров республики.

Ставки спецпошлины, поднятые до уровня «ставок режима наибольшего благоприятствования Всемирной торговой организации», будут действовать до 31 декабря 2022 года. Решение связано с торговыми ограничениями, действующими в России в отношении Украины, пояснили в правительстве.

Как писал сайт kp.ru, в середине ноября 2021 президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции в отношении 23 граждан России, принятые решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики.

Напомним, в начале ноября этого года Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый пакет санкционных мер в отношении России.