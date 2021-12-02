Аналитики назвали самые частые причины отказа при устройстве на работе

Опрос: 35 процентов соискателей получают отказ из-за несоответствия зарплатных ожиданий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса "Зарплата.ру" провели опрос среди 1670 человек из всех регионов России и выяснили, что 35 процентов соискателей получают отказ при устройстве на работу из-за несоответствия зарплатных ожиданий.

Следом в рейтинге причин отказа идет отсутствие опыта (30?), частая смена работы (15%) и высокая компетентность кандидата для должности (8%), рассказывает издание Lenta.ru.

Отмечается, что самые сложные вопросы на собеседовании задают менеджерам по продажам, рекламным агентам, работникам банков, маркетологам и журналистам.

Накануне были названы отрасли, в которых больше всего не любят отпускать сотрудниц в декрет. Так, около 70% соискательниц на собеседовании сталкивались с вопросами о материнстве при устройстве банковскую сферу, медицину и производство, сообщает телеканал "360".

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается заключать трудовой договор дистанционно без дублирования на бумаге. Отмечается, что ведение электронного документа позволит повысить оперативность оформления официальных трудовых отношений, рассказывает Life.ru.