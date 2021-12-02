Экс-замминистра просвещения РФ Марине Раковой предъявлено новое обвинение в мошенничестве

Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве.Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ /ТАСС

Бывшему замглавы Минпросвещения России Марине Раковой предъявлено новое обвинение в мошенничестве. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

Как уточнили в ведомстве, ущерб по новому эпизоду уголовного дела составил 9 млн рублей.

«Сегодня … Раковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")», - приводит ТАСС заявление в пресс-центре ведомства.

Напомним, Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 млн рублей. Бывшего министра задержали 6 октября. Ранее подозреваемая не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. По ее словам, она не скрывалась от следствия, а сама явилась в правоохранительные органы.

Как писал сайт kp.ru, следователи позже предъявили обвинение по делу о мошенничестве, отмечалось, что бывшая чиновница заключала фиктивные трудовые договоры с РАНХиГС, ущерб от которых составил 20 млн рублей.