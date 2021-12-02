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Здоровье2 декабря 2021 14:39

Меркель заявила, что в феврале 2022 в Германии могут объявить всеобщую обязательную вакцинацию

До конца года совет по вопросам этики ФРГ разработает рекомендации по обязательной вакцинации
Мария ПАВЛОВА
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Ангела Меркель заявила о возможности введения в Германии всеобщей и обязательной вакцинации.

Ангела Меркель заявила о возможности введения в Германии всеобщей и обязательной вакцинации.

Фото: REUTERS

В Германии могут ввести обязательную и всеобщую вакцинацию от COVID-19.

Германский Бундестаг обсудит возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране к февралю следующего года. Об этом заявила в четверг 2 декабря на пресс-конференции и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель.

«Обсуждение и решение по вопросу всеобщей обязательной вакцинации будет происходить в Бундестаге. Власти ФРГ и федеральных земель попросят совет по вопросам этики разработать рекомендации до конца года», - цитирует Ангелу Меркель ТАСС.

По словам Меркель, решение по обязательной вакцинации может вступить в силу уже в феврале 2022 года.

Ранее на kp.ru сообщалось, что немецкая полиция выявила факт вакцинации населения препаратом, который не прошел соответствующей сертификации.