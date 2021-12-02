Врач-терапевт рассказал, как победить пандемию

Фармаколог Кондратьев заявил, что для победы над пандемией нужно привить весь мир Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что для победы над пандемией коронавируса необходим высокий уровень коллективного иммунитета.

"Произойдет ситуация вот какая: с каждым разом при усилении иммунитета, активность вируса будет снижаться, и он у нас выльется в сезонный грипп. То есть у нас не будет массового попадания в реанимацию большого количества людей", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом врач отметил, что мы не сможем привить весь мир, так как есть страны, которые по причинам экономическим не смогут себе это позволить.

Руководитель Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда" заявляла, что пандемия коронавирусной инфекции продлится до тех пор, пока не установится четкий, непреодолимый барьер для вируса.

Напомним, за минувшие сутки на территории России подтвердили 33 389 случаев коронавируса, всего в стране выявлено 9 703 107 случаев инфицирования, передает РИАМО.