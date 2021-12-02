Лавров заявил о недопустимости провокационной риторики от официальных лиц Британии

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Элизабет Трасс отметил недопустимость использования провокационной риторики официальными лицами Соединенного Королевства.

«При обсуждении текущего состояния двусторонних отношений с российской стороны было указано на недопустимость использования британскими официальными лицами, в том числе руководством Форин офиса, провокационной риторики», - говорится в заявлении, распространенном МИД РФ в четверг, 2 декабря.

Как сообщается, Лавров и Трасс также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, обстановку в Афганистане и Ливии. Кроме того, зашел разговор и ситуации вокруг Белоруссии и на Украине.

Отмечается, что Великобритания «выразила заинтересованность в диалоге по проблематике международной информационной безопасности в контексте противодействия киберпреступности».

Напомним, сегодня, 2 декабря, на полях министерского заседания ОБСЕ состоялась встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая длилась около 40 минут.