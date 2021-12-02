МВД РФ проверит Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ

МВД РФ проверят Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел РФ начало проверку стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в четверг, 2 декабря.

«До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными», - приводит ТАСС заявление министерства.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец обратилась в Министерство внутренних дел РФ с просьбой о проведении проверки Netflix на соблюдение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. По ее словам, на сервисе демонстрировали сериалы ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+».

Как писал сайт kp.ru, Баранец обратила внимание, что на сервисе есть раздел, в котором размещены именно фильмы об ЛГБТ. В связи с этим она потребовала запретить показ фильмов и сериалов, размещенных в соответствующем разделе.