Эксперт по производству продуктов питания рассказал, как бороться с поддельными консервами

Эксперт по производству продуктов питания заявил, что для борьбы с поддельными консервами нужно создать систему цифровой маркировки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управляющий партнёр Agro and Food communications, эксперт по производству продуктов питания Илья Березнюк для решения проблем с поддельными консервами нужно создать систему цифровой маркировки .

"Ситуация с консервированной сайрой доказывает оправданность введения цифровой маркировки. Аналогичная есть в молочной отрасли, и нормально работает", - заявил специалист в беседе с NEWS.ru.

Березнюк добавил, что цифровые маркировки нужно соединить с уже существующей системой слежения "Меркурий", которая ведет ветеринарный контроль на территории России.

Диетолог, терапевт Елена Будкевич в беседе с изданием "Москва 24" рассказывала, что рыбные и мясные консервы, а также консервированные овощи и фрукты не подходят для ежедневного питания.

Напомним, "Роскачество" попросило Генпрокуратуру разобраться с поддельными консервами из сайры. Специалисты проверили 19 рыбных консервов российского производства из магазинов и в 11 выявили подмену сырья, передает Life.ru.