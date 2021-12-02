Объявлен состав жюри второго международного конкурса фоторепортеров News Photo Awards. A Changing World. Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Работы участников второго международного конкурса для профессиональных фоторепортеров News Photo Awards. A Changing World будут оценивать 12 специалистов, представляющих ведущие мировые СМИ и признанных экспертами в фотожурналистике.

Интернациональное жюри в этом году возглавил руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, который отметил «глубокий и всесторонний взгляд на актуальные для отрасли вопросы» членов жюри. «Художественный вкус и умение видеть историю в каждом кадре - залог объективной оценки, основанной на многолетнем практическом опыте», – отметил он.

Другой член жюри, директор фотослужбы AFP Monde Мариэль Эд заявила, что конкурс делает акцент на ключевой роли качественной репортажной фотожурналистики в современном медиа.

В этом году в конкурсе предусмотрены четыре номинации: News («Новости»), Нealthcare («Здравоохранение»), People & Lifestyle («Люди и образ жизни»), а также Environment («Окружающая среда»).

В каждой номинации будет по два победителя, которых выберут в категориях за «Лучшую одиночную фотографию» и «Лучшую серию фотографий». Все победители получат восемь премий по 3 000 долларов, а лучшему снимку будет присужден Гран-при, и его автор получит 10 000 долларов.

Участие в конкурсе бесплатное, а участником может стать любой фотограф, работающий со СМИ. Сбор заявок продлится до 24 декабря 2021 года, а победители будут объявлены в марте следующего года.

News Photo Awards. A Changing World – уже второй фотоконкурс, организованный информационным агентством России ТАСС. Темой первого конкурса стало преодоление пандемии коронавируса – Overcoming COVID.